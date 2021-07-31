قتيلان في هجوم على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان

قُتل اثنان من طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتيم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر في هجوم تعرضت له قبالة سواحل سلطنة عمان أمس الخميس، كما أعلنت الشركة المشغلة للسفينة اليوم الجمعة.

وكالة تبناك الإخبارية_ في تغريدة على تويتر، كتبت شركة "زودياك ماريتيم" التي تتخذ من لندن مقرا لها "علمنا ببالغ الأسى أن الحادث الذي وقع على متن (الناقلة) إم/تي ميرسر ستريت أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم هما روماني وبريطاني".

وذكر موقع "عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدةط (يو كيه إم تي أو)، وهو وكالة لمكافحة القرصنة تابعة للبحرية البريطانية، أنه أبلغ عن الهجوم الخميس عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، فيما كانت ناقلة النفط التي يملكها ياباني تبحر على بعد حوالى 152 ميلا بحريا (280 كيلومترا) من سواحل سلطنة عمان.