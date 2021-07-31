قوات الاحتلال تعتدي على موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في بيت أمر شمال الخليل

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موكب تشييع الشهيد شوكت عوض، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكالة تبناك الإخبارية_ أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة بكثافة صوب آلاف المواطنين الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد الذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه وبطنه.

وأفادت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، وأدخل إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، كما وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بقنابل الغاز السام المسيل للدموع، حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم من قبل الطواقم الطبية التي تواجدت في المكان.

وكان موكب التشييع انطلق عقب أداء الصلاة على جثمان الشهيد، حيث حمل على أكف المشيعين، تجاه مقبرة البلدة، حيث هاجمهم جيش الاحتلال وطاردهم في شوارع البلدة وأزقتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق.