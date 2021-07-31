القوات المسلحة تعلن استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في البيضاء

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، ان القوات اليمنية المسلحة استكملت المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء.

وأوضح العميد سريع في بيان اليوم الجمعة،تلقى "تابناك"نسخة منه،أن العملية أدت إلى تحرير مديريتي نعمان وناطع، ودحر مسلحي التحالف وتكبيدهم خسائر فادحة، ووقع المئات منهم بين قتيل ومصاب وأسير.

وأضاف متحدث القوات اليمنية أن العملية أيضًا أدت الى اغتنام كميات مختلفة من الأسلحة.

واعتبر انه "بهذا تكون القوات المسلحة بصدد تطهير ما تبقى من جيوب لتلك العناصر في محافظة البيضاء بعد تحرير معظم مناطقها".

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة أراضي الجمهورية وفرض السيادة وتحقيق الاستقلال.

وفيما يلي نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (يـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ) صدق الله العظيم

بعون الله تعالى استكملت قواتُنا المسلحةُ المرحلةَ الثانيةَ من عمليةِ النصرِ المبينِ في محافظةِ البيضاء والتي أدت إلى الآتي:

تحريرِ مديريتي نعمان وناطع.

دحرِ عناصرِ العصاباتِ التكفيريةِ المرتبطةِ بتحالفِ العدوانِ وتكبيدِها خسائرَ فادحة.

وقوعِ المئاتِ من مرتزقةِ العدوانِ والعصاباتِ التكفيريةِ بين قتيلٍ ومصابٍ وأسير.

اغتنامِ كمياتٍ مختلفةٍ من الأسلحة.

وبهذا تكونُ القواتُ المسلحةُ بصددِ تطهيرِ ما تبقى من جيوبٍ لتلك العناصرٍ في محافظةِ البيضاءَ بعد تحريرِ معظمِ مناطقِها

إن القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في عملياتِها العسكريةِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ وتحريرِ كافةِ أراضي الجمهوريةِ وفرضِ السيادةِ وتحقيقِ الاستقلالِ

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمن ولكلِ أحرارِ الأمة

صادرٌ عن القوات المسلحة

صنعاء عشرون ذي الحجة 1442هجرية

الموافق للثلاثين من يوليو 2021م