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رئاسة أركان الجيش تعقد مؤتمراً مع بعثة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العراق

عقدت رئاسة أركان الجيش العراقي مؤتمراً مع بعثة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العراق.
رمز الخبر: ۵۴۸۶۳
تأريخ النشر: 30 July 2021

وجاء في بيان لوزارة الدفاع،تلقى "تابناك"نسخة منه، انه "برئاسة أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش، عقدت رئاسة أركان الجيش في مقرها، المؤتمر الأول لبناء القوات المسلحة مع بعثة حلف (الناتو) العاملة في العراق، بحضور مدير الدراسات والبحوث وعدد من ضباط هيئة الركن في رئاسة أركان الجيش ومدراء المديريات (التخطيط - التنظيم - الاتصالات - مدير النهج والمتطلبات في الوزارة) بالإضافة الى ممثلين عن أقسام التخطيط في القيادات."

وأضاف البيان: جرى خلال المؤتمر مناقشة الخطة الاستراتيجية لبناء وتطوير كافة صنوف وتشكيلات الجيش العراقي ووضع الأسس العملية لتنفيذها ومتابعتها لتحقيق أهدافها خاصة في مجال التدريب والدعم اللوجستي.

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