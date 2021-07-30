الرئيس عون يعلن استعداده للإدلاء بإفادته في قضية انفجار مرفأ بيروت

وكالة تبناك لإخبارية_ وفق صفحة الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" اليوم الجمعة، فقد أبلغ عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بذلك، مؤكدا أنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظله الضمانات".

وكان قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت طارق بيطار، طلب اليوم الجمعة إذنا من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني.

بدوره، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس الخميس، استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشددا على أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".

من الجدير ذكره، ​أنه في 4 اب/ أغسطس من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.