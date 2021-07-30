الكاظمي يعود الى العراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت أيام

عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد الحكومي المرافق له، أمس الخميس، إلى العراق بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "تابناك"نسخة منه،أنه "كان في استقبال الكاظمي لدى عودته عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية".

وبيّن أن الكاظمي "وصف زيارته بأنها تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء".

وأكد الكاظمي، وفقًا للبيان، أنه "تم الاتفاق مع واشنطن على عدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول، 2021".

وأشار إلى أن "العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء الشعب، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين"، معربا "عن شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية؛ لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

ولفت إلى "اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم تسلمها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وجدّد ثقته بمساهمة الشعب العراقي في انتخابات العاشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021، مبيناً أن "المقاطعة لن تخدم أحداً وأن لدينا عملاً جدياً من أجل إجراء الانتخابات".