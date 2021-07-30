النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

الكاظمي يعود الى العراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت أيام

عاد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، والوفد الحكومي المرافق له، أمس الخميس، إلى العراق بعد اختتام زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت عدة أيام.
رمز الخبر: ۵۴۸۵۸
تأريخ النشر: 30 July 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، تلقى "تابناك"نسخة منه،أنه "كان في استقبال الكاظمي لدى عودته عدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات، وممثلي الفعاليات الاجتماعية".

وبيّن أن الكاظمي "وصف زيارته بأنها تكللت بإنجاز التنظيم، وإرساء قواعد العلاقة والشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات وأهمها الأمن، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبيئة، والاستثمار وبقية منافذ التعاون الثنائي البنّاء".

وأكد الكاظمي، وفقًا للبيان، أنه "تم الاتفاق مع واشنطن على عدم تواجد أي قوات قتالية للولايات المتحدة في العراق في 31 كانون الأول، 2021".

وأشار إلى أن "العراق ماضٍ في سعيه من أجل توفير الفرص الكريمة لأبناء الشعب، وإيجاد بدايات جديدة لكل ما يساهم في خدمة المواطنين"، معربا "عن شكره وتقديره للقوى السياسية الوطنية العراقية؛ لمساندتها جهود الحكومة في المفاوضات، وتأييدها لما تم التوصل له من مخرجات".

ولفت إلى "اعتزاز العراق حكومة وشعباً بما تحقّق لصالح حفظ الإرث الرافديني باستعادة 17 ألف قطعة أثرية، تم تسلمها من الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت مع الوفد على متن الطائرة نفسها".

وجدّد ثقته بمساهمة الشعب العراقي في انتخابات العاشر من تشرين الأول/اكتوبر 2021، مبيناً أن "المقاطعة لن تخدم أحداً وأن لدينا عملاً جدياً من أجل إجراء الانتخابات".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بدء توافد المصلين الى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
تركيا..ثلاثة قتلى في حريق غابات بالقرب من منتجع سياحي في انطاليا
الكاظمي يعود الى العراق بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت أيام
العلاقات السورية الإيرانية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في كل المجالات
رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا
طوكيو تعتزم توسيع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو
كتلة الوفاء للمقاومة: لا بديل عن الحكومة الناظمة لشؤون البلاد
سوريا..توتر أمني في درعا بعد رفض مسلحي التسوية لاتفاق درعا البلد
إعلام إسرائيلي: تقارير تتحدث عن تعرّض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عُمان
صحيفة وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى إلى حظر الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية
"حزب الله - العراق": ليعلم الأميركيون أن المفاجآت ستكون كبيرة
مصر.. الحكم بإعدام عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان
مزارعو قطاع غزة يقطفون ثمار التين في موسم الحصاد
مباحثات بين الجانبين السوري والإيراني في مجال العلاقات التجارية بين البلدين
الرئيس سعيّد يكلف رضا غرسلاوي بمهام وزارة الداخلية
تقرير رصد القنوات العبرية 28-07-2021
مترجم: النفط والاقتصاد والجغرافيا السياسية: العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
تنسيقية المقاومة العراقية: سنبقى على جهوزيتنا لحين الانسحاب الامريكي الحقيقي
فعاليتان للهيئة النسائية في يوم الولاية بجامع الشعب بصنعاء
قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق
الأمم المتحدة تعلق على التوتر المتصاعد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا
عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة
ماذا يفعل الطيران الأمريكي فوق المحافظات الخالية تماماً من داعش؟
ايران تؤكد على دعم قضية الشعب الفلسطيني
طاجيكستان تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي
فتح الآفاق الاقتصادية بين طهران ودمشق
إيران تفتتح أطول نفق في غرب آسيا
مترجم: دور الشرکات الأمنية الأمريکیة في العراق
زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية الامريكية
التعاون بين ايران وسوريا سيحشر اميركا بالزاوية