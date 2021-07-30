رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

تلقى رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، جرعة ثالثة من لقاح مضاد لفيروس كورونا مطلقًا بذلك حملة تلقيح معزِّز في الأراضي المحتلة للأشخاص فوق سن الستين.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال هرتسوغ الذي تلقى الجرعة بمستشفى في ضاحية "تل أبيب"، اليوم الجمعة، "نبدأ حملة التطعيم المعزِّز".

وبدأ كيان الاحتلال، الجمعة، بتوزيع جرعة ثالثة من اللقاحات على سكانها ما فوق الستين من العمر، على ما أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت في تصريح تلفزيوني يوم أمس الخميس.

وفي مواجهة ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي المتحورة دلتا عن فيروس كورونا، أفاد بينيت عن بدء "حملة تطعيم مكمّلة" اعتبارًا من الأحد للأشخاص ما فوق الستين من العمر الذين تلقوا اللقاح قبل أكثر من خمسة أشهر.