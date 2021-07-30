طوكيو تعتزم توسيع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو

تعتزم اليابان توسيع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو لتشمل المناطق المجاورة للعاصمة ومدينة أوساكا، غرب البلاد، اليوم الجمعة في أعقاب ارتفاع قياسي في الإصابات خلال استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وكالة تبناك الإخبارية_ وافقت لجنة حكومية على خطة تضع سايتاما، وكاناغاوا، وتشيبا، وكذلك أوساكا، تحت حالة الطوارئ من يوم الاثنين حتى 31 أغسطس/ آب.

وسيتم تمديد الإجراءات المعمول بها بالفعل في طوكيو وجزيرة أوكيناوا، جنوب البلاد، حتى نهاية أغسطس/ آب.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا رسميًا الإجراءات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وستخضع 5 مناطق أخرى، بما في ذلك هوكايدو، وكيوتو، وهيوغو، وفوكوكا، لقيود طوارئ أقل صرامة.

وسجلت طوكيو ارتفاعًا قياسيًا في عدد الحالات الإصابة بكورونا لمدة ثلاثة أيام متتالية، بما في ذلك 3865 يوم الخميس.

وتضاعفت الحالات منذ الأسبوع الماضي، وحذر مسؤولون من أنها قد تصل إلى 4500 حالة في اليوم خلال أسبوعين.

وقال مسؤولون، إن 2995 تم نقلهم إلى المستشفى، أي حوالي نصف السعة الحالية البالغة 6000 سرير، وبعض المستشفيات ممتلئة بالفعل.

وتم عزل أكثر من 10 آلاف آخرين في منازلهم أو في فنادق مخصصة لذلك الغرض، مع ما يقرب من 5600 ينتظرون في المنازل ريثما تقرر المراكز الصحية أماكن علاجهم.