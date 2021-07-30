إعلام إسرائيلي: تقارير تتحدث عن تعرّض سفينة إسرائيلية لهجوم في خليج عُمان

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم"، عن وزارة الدفاع البريطانية، معلومات عن مهاجمة سفينة إسرائيلية، قبالة خليج عُمان، وفق بيان الدفاع البريطانية.

وبحسب التقارير فإن "السفنية هوجمت في بحر العرب مساء أمس الخميس"، ويقع الموقع على بعد أكثر من 300 كيلومتر (185 ميلاً) جنوب شرق العاصمة العمانية مسقط.

وأضافت "الدفاع البريطانية" في البيان بأن "الحادث لا يزال قيد الفحص".

وبحسب وكالة" فرانس برس"، حددت "الدفاع البريطانية" في وقت لاحق اليوم الجمعة، جنسية أصحاب السفينة، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

كما لم تعترف عُمان على الفور بالهجوم. ولم يعلّق الأسطول الخامس للبحرية الأميركية الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الحادث.

بدوره، تحدّث موقع "القناة 12" الإسرائيلية، عن تقارير أشارت إلى "تعرض سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عُمان إلى هجوم، ولم يفد عن وقوع إصابات".

الاعلام الإسرائيلي، ذكر في وقت لاحق أن السفينة التي تعرضت للهجوم تُشغلها شركة إسرائيلية يملكها رجل الأعمال إيال عوفر.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن شركة السفن " زودياك" التي يسيطر عليها رجل الأعمال إيال عوفر، أعلنت أن السفينة التي هوجمت قرب عُمان هي " مارسر ستريت"، وأن شركة " زودياك" تشغلها، لكنها بملكية يابانية. بحسب الاعلان، "ويبدو أن السفينة هوجمت من قبل قراصنة، ولم يكن عليها أي حمولة".

وفي 3 تموز/يوليو الجاري، كشفت مصادر موثوقة للميادين أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرّضت لإصابة بسلاح غير معروف في شماليّ المحيط الهندي واشتعال النيران فيها، وأكدت أن لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف.

ونقلت عدة مواقع إخبارية إسرائيلية، عن قناة الميادين، إصابة السفينة الإسرائيلية. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين عسكريين إصابة السفينة، لكنها قالت إن السبب غير واضح.

وفي 13 نيسان/ أبريل الماضي، أفادت مصادر مطلعة للميادين أيضاً، باستهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية.

المصدر:الميادين نت+وكالات