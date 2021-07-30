صحيفة وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى إلى حظر الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية

وافادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الخميس) في تقرير خاص ، في إشارة إلى مخاوف المسؤولين الغربيين بشأن القدرة الصاروخية المتزايدة لإيران ، ان الولايات المتحدة الاميركية تنوي فرض عقوبات على الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية ، قال مسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة تعتزم شن حملة عقوبات ضد تطوير قدرات إيران على تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام طائراتها المسيرة وصواريخها الموجهة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقريرها الذي يبرر التحرك الأميركي أن مسؤولي الأمن الغربيين يعتقدون أن قدرات إيران في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة لتنفيذ هجمات أكثر دقة خطرها على استقرار منطقة غرب اسيا يفوق برنامج التخصيب وبرامج الصواريخ الباليستية .

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على برنامج الصواريخ الإيراني في السنوات الأخيرة ، ولكن وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن استهداف شبكات الإمداد الإيرانية ، مثل موردي الأجزاء المستخدمة في بناء الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة ، يمكن أن يكون أكثر فعالية في تعطيل أنشطة إيران.

وقال مسؤول أمريكي كبير عن مؤامرة إدارة بايدن الجديدة لاستهداف برنامج الصواريخ الإيراني: "هذه (العقوبات على الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة الإيرانية) جزء من نهج شامل ، لذلك نحن نتعامل مع جميع جوانب التهديد الإيراني".

وادعى مسؤول أمريكي آخر "الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة أصبحت تشكل تهديدًا متزايدًا على القوات الاميركية وحلفائها في المنطقة" ، وقال ان المسيرات الايرانية بدات تتحول الى تهديد متزايد لحلفائنا في المنطقة.