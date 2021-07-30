سعيّد بؤكد لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي حرص تونس على تعزيز العلاقات والتعاون مع ليبيا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وأكد له حرص تونس الثابت على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة والتآزر التي تجمعها بليبيا.

وکالة تبناك الإخبارية_ أشار سعيد خلال اللقاء إلى عزم بلاده الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما.

ومن جانبه، أكّد عبد اللّه اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات الرئيس التونسي، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية. كما جدّد، بالمناسبة، التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.