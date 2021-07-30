مركز شباب الأمة في خانيونس يفتتح تكية خيرية لعابري السبيل

افتتح مركز شباب الأمة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة تكية خيرية، لعابري السبيل تعد الأولى من نوعها.

وكالة تبناك الإخبارية_ تقوم فكرة التكية، على تقديم وجبة الغداء لعابري السبيل من الفقراء، أو أي شخص غير مُقتدر على تناول الطعام في منزله أو داخل مطعم، فيقدّم له الطعام مع مشروب ويتناوله وكأنه داخل أحد المطاعم.

ويقوم على العمل داخل التكية، فريق من المتطوعين، يقدم الطعام للناس، فيما تتكون الوجبات المقدمة من: مشاوي، أرز بلحم، جريشة بلحم؛ وأكلات أخرى.

بدوره، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الأمة، وجدي عزام قال "جاءت فكرة التكية لتطوير ورفع قيمة العمل الإنساني التكاملي، الذي تقوم به مختلف الجهات في القطاع، المنهك اقتصاديًا ومعيشيًا بفعل الحصار الإسرائيلي".

وأضاف عزام "ستقدم التكية الطعام لعابري السبيل وللأسر المتعففة على حد سواء، خاصة وجبة الغداء، وبعد فترة وجيزة في مرحلة تالية، ستقدم وجبة إفطار إضافية، وفي المرحلة الثالثة ستقدم ثلاث وجبات تشمل العشاء".

ولفت إلى أن العمل سيكون لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل في المرحلة القريبة، على أن تكون يومية بعد ذلك.

وأشار عزام إلى أنها جاءت بجهود شبابية خالصة، وتمويل رجال أعمال وأهل خير، للقيام بالواجب الأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر بقطاع غزة.