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الجهات المعنية تواصل عملها في محاصرة وإخماد حرائق الغابات

تواصل الجهات المعنية في لبنان جهودها للسيطرة على الحرائق التي اندلعت أمس في غابات الصنوبر بمنطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان، فيما امتدت الحرائق لتشمل منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان وصولا إلى الحدود اللبنانية السورية.
رمز الخبر: ۵۴۸۴۰
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلن الجيش اللبناني صباح اليوم أن طائراته الهليكوبتر وعناصره يعملون منذ الأمس على اخماد الحرائق الهائلة المندلعة في عكار والهرمل.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر اللبناني الدفع بـ 18 سيارة إسعاف، حيث قام بإخلاء 17 شخصا ونقل 8 إلى المستشفى وجرى إسعاف 25 شخصا بمواقع الحرائق، كما أنشأ الصليب الأحمر 5 مراكز اسعاف متقدمة في مناطق متفرقة بمحيط النيران منها منطقة القطلبة والمرجان وعودين وكفرتون والرويمة.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان الدفع بـ 420 عنصرا للمساهمة في جهود الإطفاء والانقاذ مدعومين بـ 50 سيارة إطفاء و17 سيارة اسعاف.

إلى ذلك، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية التشدد فى العمل على محاصرة وسرعة إخماد نيران حرائق الغابات التى اندلعت أمس، داعيًا إلى العمل على منع امتداد النيران إلى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للاهالي الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم، متقدما بالتعازي لذوي المتطوع أمين ملحم الذي توفي بالأمس أثناء مكافحته النيران.

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