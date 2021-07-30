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رئيس الوزراء: لمزيد من التنسيق في الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا بما يخدم المصالح المشتركة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الصعد، واستمرار الدفع بها نحو مزيد من العمل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.
رمز الخبر: ۵۴۸۳۹
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال استقباله في قصر الرفاع اليوم الخميس، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، والوفد المرافق، تم استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الأمير سلمان بالتطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

واشاد ولي العهد بما يجمع بين البلدين من علاقات وثيقة عززتها الاتفاقيات المشتركة والتي أسهمت في فتح آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يلبي التطلعات المشتركة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على اهمية الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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