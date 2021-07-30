استشهاد شاب متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الخميس، استشهاد الشاب شوكت خالد عوض (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر.

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، بعد تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد مؤيد العلامي (11 عاما)، أصيب خلالها عدد من الصحفيين بجروح.

وشاركت جماهير غفيرة من أهالي بلدة بيت أمر والبلدات المجاورة في تشييع جثمان الشهيد الطفل العلامي الى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الأهلي في الخليل، وصولا الى منزل عائلته حيث ألقت عليه نظرة الوداع، ومن ثم حمل على الأكتاف نحو المسجد البلدة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.