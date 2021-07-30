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أبناء محافظة صعدة يجددون العهد والولاء للإمام علي (ع) في ذكرى عيد الغدير

شهدت العديد من مديريات محافظة صعدة احتفالات واسعة بمناسبة ذكرى ولاية امير المؤمنين علي (ع)- عيد الغدير.
رمز الخبر: ۵۴۸۳۴
تأريخ النشر: 29 July 2021

تعبيرا عن صدق الولاء لله ورسوله والمؤمنين وفي يوم ذكرى ولاية امير المؤمنين علي (ع) احيا أبناء مديرية منبه الحدودية بصعدة المناسبة بفعالية ثقافية وشعبية مقدمين خلالها قافلة مالية والعشرات من رؤوس الأغنام لمن يذودون عن كرامة واستقلال البلد.

والى مديرية رازح الحدودية حيث احيا أبناء المديرية مع أبناء مديريتي شدا وغمر الحدوديتين المناسبة بفعالية شدد الحاضرون خلالها على ضرورة التمسك بنهج علي واقعا عمليا للتغلب على الأعداء وتحصين الامة من ثقافة التدجين للظالمين.

وعلى الحدود الشمالية الغربية للمحافظة كان لقبائل ال ثابت بمديرية قطابر حضور فاعل احياء لمناسبة ذكرى يوم الولاية.

ومن عزلة بني بحر بمديرية ساقين بعث المشاركون رسائل تأكيد على حفظ وصية الرسول صلوات الله عليه واله والعمل ببلاغه الممتد عبر الأجيال.

وما زال الحديث عن خولان عامر حيث اقام أبناء عزلة ذويب حفلا خطابيا وفنيا عبروا فيه عن فرحتهم وابتهاجهم بعيد الأعياد مجددين ولاءهم لعليٍ كصمام امان لتحقيق رفعة الامة وفقا لما أراد لها الله ورسوله.

والى من أثني على وفائهم صاحب المناسبة من قبائل همدان بن زيد ومن معهم في مديريتي كتاف والحشوة وقبائل ال سالم فقد نظموا فعالية متنوعة اتسمت بالطابع الشعبي المحلي خلصت الى وجوب اتباع من أشار اليه نبي الرحمة للانتصار في الصراع مع أعداء الامة.

المصدر: قناة المسيرة

         

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أبناء محافظة صعدة يجددون العهد والولاء للإمام علي (ع) في ذكرى عيد الغدير
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