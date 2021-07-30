 "منطقة حظر الطيران".. فيلم للناشئة والعائلات..

وكالة تبناك الإخبارية_ الافتتاح الذي حضره جمع من الشخصيات الفنية والثقافية، افتتحه مدير رسالات محمد خفاجة الذي رحب بالحضور، وذكر أن الفيلم سيتم عرضه في رسالات وتِباعًا في مختلف المناطق، بعدها كانت الكلمة للمستشار الثقافي الايراني عباس خامه يار وكلمة لمخرج الفيلم أمير داساركار، ليبدأ بعدها عرض الفيلم للحضور.

"منطقة حظر الطيران"، تأليف وإخراج أمير داساركر، فيلم للناشئة والعائلات، يحكي قصة ثلاثة يافعين ينشغلون بالتحضير للمشاركة في مسابقة طائرات دون طيار، ومع اكتشاف فهد في منطقة سكنهم يواجهون المشاكل ويدخلون في قضايا وصراعات مختلفة ومثيرة.

ويُعرَض الفيلم في مسرح رسالات، المركز الثقافي لبلدية الغبيري ابتداءً من 28 تموز/يوليو 2021، وتِباعًا في مختلف المناطق ضمن برنامج يتم الإعلان عنه عبر صفحات رسالات على مواقع التواصل الاجتماعي.