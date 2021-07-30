الجيش: تجدد اندلاع الحرائق بالرويمة والبستان وتمددها لمحيط المنازل في حرش القطلبة بالقبيات

أعلنت ​مديرية التوجيه​ في ​قيادة الجيش اللبناني​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "تجدد اندلاع الحرائق في منطقتي الرويمة والبستان وتمددها الى محيط المنازل في حرش منطقة القطلبة ب​القبيات​، وتعمل وحدات الجيش بمساندة الطوافات على محاصرتها واخمادها وبمشاركة عناصر ​الدفاع المدني​ والأهالي".

وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، عمليات اطفاء الحرائق، وتلقى تقارير من قيادة الجيش والدفاع المدني عن مسار مكافحة الحرائق والمعلومات الأولية عن حجم الخسائر التي لحقت بالاشجار الحرجية.

كذلك، اطلع الرئيس عون على ما قام به الصليب الأحمر اللبناني من عمليات اجلاء للاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، في الوقت الذي استمرت فيه طوافات الجيش وفرق الدفاع المدني والمتطوعين في عمليات المكافحة.

وطلب رئيس الجمهورية من الأجهزة الأمنية "التشدد في العمل على محاصرة النار واخمادها ومنع امتدادها الى المنازل والأماكن السكنية، وتوفير المساعدة للاهالي الذين اضطروا الى مغادرة منازلهم"، متقدما من ذوي الشهيد المتطوع امين ملحم الذي سقط بالأمس اثناء مكافحته النيران بالتعزية.

بدوره، أعلن الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن حريق القبيات مستمرّ بسبب الهواء الغربي وهناك 8 حالات تمّ نقلها إلى المستشفيات وإخلاء 17 مدنيًا من المناطق المحيطة بالحريق و24 حالة تمّ إسعافها في الموقع نفسه.

وتعمل فرق الدفاع المدني والجيش والمتطوعون من الناشطين البيئيين والاهالي على الارض، كما بدأت طوافات عسكرية تابعة للجيش اللبناني منذ الخامسة صباحا تساعد في إطفاء النار في المواقع الوعرة والصعبة، لا سيما في مناطق عندقت واكروم وبيت جعفر.

كما سجل مشاركة طوافة سورية في إخماد النار عند الحدود اللبنانية السورية المشتركة في اكروم واكوم، وتدخل الدفاع المدني السوري بآلياته في هذه المنطقة لإطفاء النيران.