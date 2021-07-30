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الرئيس تبون يبحث مع المنفي تأمين الجنوب الليبي ويؤكد أن الجزائر رهن إشارة ليبيا

إستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقر رئاسة الجمهورية امس الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. واجريا مباحثات حول تأمين مناطق جنوبي ليبيا المجاورة للجزائر.
رمز الخبر: ۵۴۸۲۵
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ اعلن تبون عقب إستقباله للمنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أنه تم خلال المحادثات الاتفاق على "عدة قرارات ستساهم في حلحلة العديد من المشاكل المطروحة في ليبيا الشقيقة" دون أن يحدد طبيعتها.

وتابع "أكدت للرئيس (المنفي) أن الجزائر رهن إشارة الأشقاء الليبيين، وليس لدينا أطماع أو رؤية غير ما يريده الليبيون لبلدهم، ونحن في انتظار ما يقررونه".

بدوره، قال المنفي: "تحدثنا عن قضايا مشتركة، مثل أمن الجنوب الليبي، الذي هو أمن قومي مشترك جزائري ليبي (...) وتحدثنا عن فتح المعابر، وهذا أمر مهم جدا لليبيين في هذه الفترة".

وأكمل: "سعدنا بما سمعناه من فخامة الرئيس حول الدعم الكامل لخطواتنا خلال هذه الفترة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ليختار فيها الشعب الليبي من ينوب عنه".

واردف المنفي: "نتطلع لدور من الشقيقة الجزائر، بحيث يساهم في مصالحة وطنية، التي هي من أهم نقاط الاتفاق السياسي حتى نصل إلى هذه الانتخابات".

وصباح الأربعاء، بدأ المنفي زيارة للجزائر تستمر يومين، يبحث خلالهما سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

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