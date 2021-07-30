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المقداد يبحث مع قاليباف سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين السوري والإيراني

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن طريقة مواجهة الحرب الاقتصادية تكمن في تعزيز التواصل والعلاقات بين الدول الإسلامية.
رمز الخبر: ۵۴۸۲۴
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال لقائه بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقر اقامته في دمشق، أمس الأربعاء، قال قاليباف "إنه بعد عقد من المعركة الشديدة من قبل الإرهابيين المدعومين من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد سوريا ومحور المقاومة فان الأعداء غيروا الآن ساحة المعركة حيث نشهد حربًا اقتصادية".

وأضاف أنه في مثل هذه الظروف، فإنه من الضروري إزالة بعض العقبات الموجودة أمام التجار والنشطاء الاقتصاديين والحرفيين وجميع نشطاء القطاع الخاص حتى نتمكن من كسب الحرب الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية.

وأشار قاليباف إلى "قيام الصهاينة بإثارة ألاجواء إعلامياً ضد إيران وسوريا وسائر دول محور المقاومة"، مؤكدًأ أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية هو زيادة التواصل والعلاقات بين الدول الإسلامية، وخاصة دول محور المقاومة.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية السوري خلال اللقاء أن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية متجذرة في قلوب الشعب السوري، مؤكدا على ضرورة تعزيز وارتقاء مستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن قوة محور المقاومة في المنطقة تزداد يوما بعد يوم وقال، "إنه في مثل هذه الظروف، يجب أن تصل المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى ممكن".

         

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