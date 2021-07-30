الجبهة الشعبية: المقاومة مستمرة حتى إقتلاع كل المستوطنات وتحرير كل فلسطين

أكد القيادي في الجبهة الشعبية حسين منصور أن "العدو الصهيوني ينتهج سياسة قتل الأطفال وقتل النساء وقتل كل ما هو فلسطيني يحارب الحجر ويحارب الشجر ويحارب من أجل الأرض".

أضاف منصور في تصريح لوكالة تابناك للاخبار: "العنجهية يعتمدها العدو بقتل الأطفال الذين يقاومون بالمقاومة الشعبية التي لا تشكل خطرا على الكيان الصهيوني، لكنه لا يريد لأي فلسطيني أن يقول لا أو أن يعارض الكيان الصهيوني".

أضاف: "علينا أن نخوض انتفاضة شاملة في الضفة الغربية. في مواجهة كل المخطط الصهيوني، وهذه الانتفاضة يجب ألا تتوقف بأي شكل من الأشكال إلا باقتلاع كل المستوطنات من الضفة الغربية وتحرير كل فلسطين من هذا الكيان.

وحول الانتهاك الصهيوني للعراق: قال منصور: " انتهاك السيادة العراقية تجاوز لكل الخطوط الحمر ويستوجب من المقاومة العراقية ومن المقاومة في كل مكان في فلسطين وسوريا واليمن والعراق أن ترد على هذا الكيان الصهيوني وأن تخوض معركة مفتوحة في أكثر من مكان في الوطن العربي.