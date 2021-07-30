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الأمم المتحدة تعلق على التوتر المتصاعد على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها المتزايد من التوتر المتصاعد للأوضاع على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، داعية كلا الطرفين إلى إبداء ضبط النفس.
رمز الخبر: ۵۴۸۲۲
تأريخ النشر: 29 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: "نتابع بقلق متزايد التقارير حول توتر الأوضاع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بما في ذلك الحادث الأخير، الذي وردت معلومات عنه اليوم".

وأضاف حق: "على الرغم من أن الأمم المتحدة لا يمكنها التأكد من صحة هذه التقارير، إلا أننا ندعو كلا الطرفين إلى إبداء ضبط النفس والتخلي عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد وحل الخلافات العالقة عن طريق الحوار".

وشهدت الحدود الأرمينية الأذربيجانية، صباح الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين قوات الطرفين، واتهمت يريفان الطرف الآخر بقصف مواقع أرمينية في منطقة غيكاركونيك شرق أرمينيا، بينما قالت باكو أن الحادث بدأ قبل ذلك حينما هاجم العسكريون الأرمن عناصر الجيش الأذربيجاني في منطقة كيلباجار المجاورة.

وأعلنت أرمينيا عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من عسكرييها، بينما قالت أذربيجان إن الحادث أدى إلى إصابة إثنين من قواتها.

وأفاد كلا الطرفين بالتوصل إلى اتفاق عن استئناف نظام وقف إطلاق النار بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

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