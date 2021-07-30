الشيخ الخزعلي: مطلبنا شرعي وقانوني بعدم بقاء أي قوة عسكرية أجنبية على ارضنا العراقية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن العراقيين لديهم مطلب وطني ودستوري وقانوني وأخلاقي الا وهو عدم بقاء قوات عسكرية اجنبية على الارض العراقية.

وكالة تبناك الإخبارية_ في كلمة له بمناسبة عيد الغدير، أضاف الشيخ الخزعلي "نحتاج الى خطوات عملية، مثلاً إخلاء المعسكرات العراقية من الطائرات الامريكية، وإحترام فعلي من الجانب الأمريكي للسيادة العراقية على سماء العراق بإمتناع تحليق الطيران العسكري في السماء العراقية وعلى الأقل كخطوة أولى إمتناعه من التحليق فوق المناطق التي لا يتواجد فيها أي وجود لداعش".

وتابع: "نحتاج الى خطوة عملية بان تسلم الأعداد الحقيقية للوجود العسكري الأمريكي والتأكد من مطابقة هذا العدد مع الموجود الفعلي على الأرض ، ومن ثم تثبيت عدد الحاجة الحقيقي لهذا الوجود في الفترة الحالية في طريق إنهاء كل الوجود العسكري الأمريكي وأن يمتلك العراق القدرة الكاملة بالإعتماد على قدراته وقواته المسلحة والأمنية خلال جدول زمني واضح ومدروس ومعقول".