غانتس في باريس لبحث فضيحة تجسس برنامج بيغاسوس الإسرائيلي على ماكرون

قال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس لنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس الأربعاء إن كيانه يأخذ "على محمل الجدّ" اتّهامات التجسّس الموجّهة لبرنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي استُخدم للتجسّس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب المعلومات.

وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان إنّ غانتس "تطرّق لموضوع (إن إس أو) (شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية التي صمّمت برنامج بيغاسوس) وأكّد أنّ "إسرائيل تأخذ على محمل الجدّ المزاعم" المتعلّقة بهذا البرنامج.

وأضافت أنّ غانتس "شدّد على أنّ دولة إسرائيل لا تمنح تصاريح تصدير منتجات سيبرانية إلا إلى دول وفقط لمكافحة الإرهاب والجريمة".

واستقبلت الوزيرة الفرنسية نظيرها الإسرائيلي عصر الأربعاء في "أوتيل دو بريان"، مقرّ وزارة القوات المسلّحة في باريس.

وعقب اللقاء قالت وزارة القوات المسلّحة الفرنسية في بيان إنّ بارلي أبلغت غانتس "بالتوضيحات التي تنتظرها فرنسا الآن والتي تتوقّف عليها الثقة والاحترام المتبادل بين بلدينا".

وكانت بارلي قالت الثلاثاء إنّها ستنتهز فرصة هذا الاجتماع الثنائي المقرّر منذ فترة طويلة "للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الاسرائيلية بأنشطة زبائن (إن إس أو) وما هي التدابير التي اتّخذت وستتّخذ في المستقبل بهدف تجنّب استغلال هذه الأدوات".

وتحدّثت تقارير عن استهداف برنامج "بيغاسوس" شخصيات فرنسية عديدة في مقدّمها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اضطر لهذا السبب لتغيير رقم هاتفه.

و"بيغاسوس" في صميم فضيحة تجسّس عالمية شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.

وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرّها باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنّها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الإسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016 وقد تشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية، من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.

وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يتيح "بيغاسوس" الاطّلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وتشمل قائمة أهداف "بيغاسوس" المفترضة 180 صحافيا و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل.

وتحتاج صادرات "إن إس أو" إلى الحصول على موافقات وزارة الحرب الإسرائيلية بسبب طبيعة القطاع الحسّاسة.

وشكّل الكنيست الإسرائيلي لجنة برلمانية للتحقيق في ما إذا تمت "إساءة استخدام" بيغاسوس من قبل بعض الدول للتجسّس على شخصيات عامة.

وفي بيانها قالت وزارة الحرب الإسرائيلية إنّ غانتس أبلغ بارلي أنّ "ممثلين رسميين توجّهوا إلى مكاتب +إن إس أو+ الأربعاء"، من دون مزيد من التفاصيل.

كما ناقش الوزير الإسرائيلي مع نظيرته الفرنسية ملفات أخرى أبرزها "برنامج إيران النووي والتهديد الإقليمي الذي تشكّله الجمهورية الإسلامية" بحسب بيان وزارة حرب الاحتلال.

كذلك أجرى الوزير الإسرائيلي مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه.