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الجبهة الديمقراطية: لإتخاذ موقف من السياسة العدوانية المستمرة بحق الشعوب

رمز الخبر: ۵۴۸۱۴
تأريخ النشر: 29 July 2021

أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة أن "اعتقال الصيادين وتقليص مساحة الصيد ليست السياسة العقابية الاولى التي يمارسها الاحتلال بقطاع غزة، بل هي جزء من سياسة الحصار الذي يحاول الاحتلال خنق قطاع غزة عبرها".

أضاف أبو ظريفة في تصريح لوكالة تابناك  للاخبار: لا يمكن القبول بسياسة الاحتلال وعليه ان يتحمل النتائج والتداعيات التي تترتب على هذا الحصار".

وعن الانتهاك للسيادة العراقية قال: "أي انتهاك لسيادة دولة عربية كما جرى في العراق، هو مدان ومستنكر، ومطلوب من الدول العربية إتخاذ موقف جاد من هذه السياسة العدوانية المستمرة بحق الشعوب والدول العربية".

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