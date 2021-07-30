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الجهاد الاسلامي: الحصار على غزة سيتم كسره وعلى العدو ان يعي هذه الرسالة

رمز الخبر: ۵۴۸۱۳
تأريخ النشر: 29 July 2021

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، أن "الاحتلال الصهيوني لم يكف عن استهداف المسجد الاقصى المبارك واستهداف المقدسيين، لذلك فالرهان الحقيقي والاساسي هو على صمود المقدسيين وعلى رباطهم في المسجد الاقصى وبقائهم في منازلهم وعدم السماح للاحتلال بإقتحام الاقصى او تهويد القدس".

أضاف شهاب في تصريح لوكالة تابناك للاخبار: "دورنا في غزة هو مساندة المقدسيين عندما يتعرضون لأي عدوان صهويني وقمع الصمود الفلسطيني".

وأكد على "ضرورة الرباط في المسجد الاقصى"، داعيا الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية الى شد الرحال الى الأقصى واداء الصلاة والرباط فيه.

ولفت الى أن "المقاومة الفلسطينية تؤكد ان الحصار ليس قدرا على الشعب الفلسطيني في غزة وان الحصار سيتم كسره وعلى العدو الصهيوني ان يعي هذه الرسالة".

وحول عمل الوسطاء قال شهاب: "اذا لم ينجح الوسطاء في كسر الحصار على غزة فإن للمقاومة ما ستقوله وما ستفعله".

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