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طاجيكستان تدعم عضوية ايران في منظمة شنغهاي

ان طاجيكستان مستعدة، بالتعاون مع سائر الدول الاعضاء، ان تدعم قرار ايران بشأن الالتحاق الى منظمة شنغهاي للتعاون.
رمز الخبر: ۵۴۸۱۰
تأريخ النشر: 29 July 2021

اكد وزير خارجية طاجيكستان "سراج الدين مهر الدين"، ان بلاده تدعم انضمام ايران الى منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال "مهر الدين" في تصريح له يوم الاربعاء: ان طاجيكستان مستعدة، بالتعاون مع سائر الدول الاعضاء، ان تدعم قرار ايران بشأن الالتحاق الى منظمة شنغهاي للتعاون.

واوضح وزير الخارجية الطاجيكي، ان عملية التحاق الاعضاء الجدد الى منظمة شنغهاي، قد تستغرق اعواما؛ لافتا في السياق الى الهند وباكستان اللتين تقدمتا بطلب الانظمام الى المنظمة، وقد تم عام 2014 النظر في هذا الطلب ومن ثم الموافقة على العضوية الدائمة لكلا البلدين بعد 3 اعوام.

يذكر، ان دول ايران وباكستان والهند انظمت في 2005 الى منظمة شنغهاي بصفة اعضاء مراقبين، وفي عام 2017 التحقت الهند وباكستان الى المنظمة بصفة عضوين دائمين؛ كما تقدمت ايران خلال العامين 2006 و2015 بطلب العضوية الدائمة الى هذه المنظمة الاقتصادية.

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