عبدالسلام: أمريكا تقف خلف العدوان والحصار على اليمن

وكان عبد السلام قد أشار في وقت سابق إلى أن السياسة الأمريكية المخادعة تنكشف أمام أي تحول ميداني وتظهر على حقيقتها حين يسير الأمر في صالحها.

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض "محمد عبدالسلام"، أن تجديد أمريكا تأكيد وقوفها إلى جانب العدوان على اليمن والحصار على شعبه يتنافى كليا مع التصريحات المزعومة والدعوات المتكررة إلى تحقيق السلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبدالسلام اوضح في تغريدة له على تويتر، أن تجديد موقف أمريكا الداعم للعدوان يثبت أن الأمريكي هو من يقف خلف هذا العدوان والحصار وهو شهادة لصنعاء على حقيقة المعركة ومن تخدم.

وكان عبد السلام قد أشار في وقت سابق إلى أن السياسة الأمريكية المخادعة تنكشف أمام أي تحول ميداني وتظهر على حقيقتها حين يسير الأمر في صالحها.