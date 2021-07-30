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زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية الامريكية

وشدد شعيتو على ان زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية المنظمة الاميركية وحلفائها في المنطقة.
رمز الخبر: ۵۴۸۰۵
تأريخ النشر: 29 July 2021

اكد مدير مكتب المركز الثقافي الروسي العربي الدكتور مسلم شعيتو ان سوريا اصبحت مركز للتنسيق المشترك بين ايران وروسيا والصين وهي تقوم بعلاقات ندية حقيقية مع هذه الاطراف.

ویذکر أن مسلم شعيتو قال: ان سوريا تبني علاقات ندية مع ايران وسوريا والصين بتوقيعها اتفاقا شاملا للعلاقات في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية مع ايران، وتبحث مسألة عودة اللاجئين التي تعتبر من القضايا الاساسية لعودة الحياة الى سوريا بمساعدة روسيا التي تلعب دورا مهما في محاربة الارهاب.

وشدد شعيتو على ان زيارة قاليباف ولافرينتييف لدمشق ستصنع تحالفاً ضد الحرب العالمية المنظمة الاميركية وحلفائها في المنطقة.

وبين شعيتو ان هناك التقاءاً بين مصالح ايران وروسيا والصين وروسيا، ومركز تنسيق التقاء المصالح هي دمشق التي تلعب دورا مهما بربط هذه الدول بمشروع واضح وهو محاربة الحرب العالمية الاميركية المفروضة على المنطقة.

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