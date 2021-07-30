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التعاون بين ايران وسوريا سيحشر اميركا بالزاوية

وحول تصريح قاليباف الذي قال ان هناك خارطة طريق متكاملة لتعاون متكامل مع سوريا، اكد عكرم ان هذه رسالة موجه الى الولايات المتحدة الاميركية بان سوريا ليست لوحدها وايران ليست لوحدها، مشدداً على وجود المزيد من التعاون بين البلدين وليس باستطاعة امريكا منع ذلك.
رمز الخبر: ۵۴۸۰۱
تأريخ النشر: 29 July 2021

اكد النائب في مجلس الشعب السوري، محمد خير عكام، ان سوريا لاتخوض الحرب مع الارهاب واميركا وحدها، بل تقف معها ايران وحزب الله دوماً وفيما بعد روسيا والان الصين وهذا يجعل الحرب اكثر توازناً.

ویذکر أن عكام قال في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: عندما تقف كل من ايران وحزب الله والصين وروسيا مع سوريا هذا يدل على ان سوريا نجحت بالتكافؤ في الحرب مع الذين يريدون التخلص من دور سوريا في المنطقة وبالتالي دور ايران ومحور المقاومة.

وحول تصريح قاليباف الذي قال ان هناك خارطة طريق متكاملة لتعاون متكامل مع سوريا، اكد عكرم ان هذه رسالة موجه الى الولايات المتحدة الاميركية بان سوريا ليست لوحدها وايران ليست لوحدها، مشدداً على وجود المزيد من التعاون بين البلدين وليس باستطاعة امريكا منع ذلك.

كما لفت عكرم بان تنامي التعاون بين سوريا وايران سيتجاوز الكثير من الاجراءات الاقتصادية الاميركية الاحادية الجانب، مشيراً الى ان هذه الاجراءات الايرانية السورية لتجاوز الكثير من العقبات التي وضعتها الولايات المتحدة الاميركية في موضوع التجارة العالمية والاعتماد على الدولار، ما يعني سيحشر اميركا بالزاوية.

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