عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة

تواصل الطواقم الهندسية المصرية بمساندة آليات ومعدات ثقيلة وصلت من مصر أعمالها في قطاع غزة بالمشاركة في إزالة ركام عدد من المباني والأبراج التي دمّرها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على القطاع المحاصر.

وكالة تبناك الإخبارية_ عاد الوفد الهندسي المصري إلى قطاع غزّة الأحد الماضي، عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وتأتي زيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع بعد زيارته الأولى في الرابع من يونيو الماضي، إذ وصل الوفد في حينه برفقة معداتٍ وآلياتٍ مصريّة بلغ عددها 51 آلية موزّعة ما بين شاحنات وحفارات وكاسحات وناقلات، ورافعات، وذلك بأمرٍ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتعرض قطاع غزة لعدوان جديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي استمر 11 يوماً أسفر عن استشهاد 254 مواطناً بينهم 66 طفلاً و39 سيدة، و17 مسن، بينما أصيب 1948 مواطناً بجراح مختلفة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، عدا عن هدم عشرات الأبراج والبنايات السكنية بشكل كلي أو جزئي وتشريد مئات العائلات من القاطنين فيها.

وأُعلن عن وقف إطلاق النار في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الجمعة 21 أيار/ مايو، ما دفع الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل المحتل للخروج بمسيرات عفوية مهللة بـ"نصر غزة" ومجددة البيعة للمقاومة الفلسطينية.