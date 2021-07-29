قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق

التقى رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق اليوم الأربعاء، قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق.

وكالة تبناك الإخبارية_ عبر قاليباف عن دعم ايران حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

ووصل رئيس البرلمان الإيراني، الثلاثاء، العاصمة السورية دمشق، للاجتماع بكبار المسؤولين السياسيين السوريين، وكذلك قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في دمشق، خلال زيارته التي تستمر أربعة أيام. وكان في استقباله في مطار دمشق حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب وعددا من أعضاء مجلس الشعب.

وقالت طهران إن قاليباف سيبحث مع المسؤولين السوريين آخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية.