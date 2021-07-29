النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

الاحتلال يخطر عائلة الخضر في القدس بهدم منزلها في غضون أسبوعين

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 25 فرداً من عائلة الخضر بإخلاء منزلهم في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، خلال مدة أقصاها 14 يوماً.
رمز الخبر: ۵۴۷۹۱
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب ما أفادت به صاحبة المنزل، نداء خضر، فإنّ العائلة قد تسلمت أول إخطارٍ بهدم منزلها في شباط/ فبراير 2021، ليتسبب هذا الإخطار بإصابة والد نداء بسكته دماغية.

وقالت نداء: "منذ ذلك اليوم وأنا مع والدي في المشفى وسلمنا القضية للمحامي نائل راشد، وتوقعنا أنه سيقوم بتأجيل المحكمة وسيعمل على القضية".

وأضافت نداء: "تفاجأنا بالأمس بقرار الإخلاء الثاني من المحكمة، والذي يطالبنا بإخلاء المنزل خلال 14 يوماً، أو سيتصرفون بطريقتهم أي سيقومون بإخلائنا من المنزل بالقوة، وهذا قرار مجحف فنحن أصحاب البلد والمنزل، ولدنه هنا وعشنا طفولتنا هنا، وأكملنا عمرنا هنا وسنموت هنا، وحتى إن متنا لن ينسَ أبنائنا هذه القضية".

وتابعت الخضر "نحن نسكن هنا منذ 70 عاماً، أجدادي عاشوا هنا، ووالدي ولد وعاش هنا، أنا وأخواتي ولدنا هنا، حتى الأحفاد يعيشون هنا، أولادي السبعة يعيشون هنا ولا نمتلك أي مأوى سوى هذا المنزل، ومنذ عام 2014 وهم يحاولون إخراجنا منه".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تنسيقية المقاومة العراقية: سنبقى على جهوزيتنا لحين الانسحاب الامريكي الحقيقي
فعاليتان للهيئة النسائية في يوم الولاية بجامع الشعب بصنعاء
عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة
قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق
الحلبوسي يلتقي في الموصل عددا من المسؤولين لبحث اوضاع المحافظة
الاحتلال يخطر عائلة الخضر في القدس بهدم منزلها في غضون أسبوعين
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث في أول زيارة للجزائر العلاقات الثنائية وسبل التعاون
رئيس البرلمان يعلن تخصيص مبلغ اضافي لدعم واعمار المشاريع الحيوية في نينوى
طائرة عسكرية تونسية محملة بمليون ليتر أوكسجين مقدمة من واشنطن تصل لمطار قرطاج
احتفالات بالانتصار متزامنة مع عيد الغدير في محافظة البيضاء
العراق..أبناء واسط يطالبون بالعودة إلى المبادرة الزراعية
حريق هائل في عكار والاهالي يناشدون بعد وصول النيران إلى منازلهم
شخصيات سياسية واجتماعية شاركت في فعاليات صعدة بمناسبة عيد الولاية
اعتقالات ومداهمات في مخيم جنين ومقاومون يتصدون بسلاحهم
فعاليات كبرى بصنعاء إحياءً لذكرى عيد الغدير بمشاركة حشد كبير من اليمنيين
قائد الثورة: لا جدوى من الثقة بالغرب ولا ينبغي التعويل عليه
حزب الله وحركة أمل: تشكيل الحكومة بداية لإيقاف الإنهيار
الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له
فتيات فلسطينيات يتعلمن الكاراتيه في مؤسسة القطان للطفل في مدينة غزة
لبنان..تسطير محاضر بحق محال بيع مواد غذائية بسبب تلاعبها بالأسعار
لبنان ..أزمة البنزين مستمرة في الجنوب رغم تفريغ البواخر
البَرَد يحطم زجاج مئات السيارات في شمال إيطاليا التي تلتهم الحرائق جنوبها
اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين فجرًا واعتقالات بالضفة والقدس
تونس.. أوامر رئاسية بإقالة عدد من كبار المسؤولين في البلاد
مقتل شخص خلال انهيار مبنى في القاهرة
فلسطينيون يتلقون جرعة من لقاحات كورونا في عيادات تابعة للأونروا بغزة
ألمانيا..مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار بمنشأة كيميائية غرب البلاد
محافظة ذمار تستقبل اسيراً محررًا من سجون قوى التحالف السعودي في محافظة مأرب
مصدر مطلع يؤكد صدور حكم بالإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته
ماكرون يتحول إلى إكليل من الزهور خلال استقباله في بولينيزيا الفرنسية