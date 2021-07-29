الاحتلال يخطر عائلة الخضر في القدس بهدم منزلها في غضون أسبوعين

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 25 فرداً من عائلة الخضر بإخلاء منزلهم في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، خلال مدة أقصاها 14 يوماً.

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب ما أفادت به صاحبة المنزل، نداء خضر، فإنّ العائلة قد تسلمت أول إخطارٍ بهدم منزلها في شباط/ فبراير 2021، ليتسبب هذا الإخطار بإصابة والد نداء بسكته دماغية.

وقالت نداء: "منذ ذلك اليوم وأنا مع والدي في المشفى وسلمنا القضية للمحامي نائل راشد، وتوقعنا أنه سيقوم بتأجيل المحكمة وسيعمل على القضية".

وأضافت نداء: "تفاجأنا بالأمس بقرار الإخلاء الثاني من المحكمة، والذي يطالبنا بإخلاء المنزل خلال 14 يوماً، أو سيتصرفون بطريقتهم أي سيقومون بإخلائنا من المنزل بالقوة، وهذا قرار مجحف فنحن أصحاب البلد والمنزل، ولدنه هنا وعشنا طفولتنا هنا، وأكملنا عمرنا هنا وسنموت هنا، وحتى إن متنا لن ينسَ أبنائنا هذه القضية".

وتابعت الخضر "نحن نسكن هنا منذ 70 عاماً، أجدادي عاشوا هنا، ووالدي ولد وعاش هنا، أنا وأخواتي ولدنا هنا، حتى الأحفاد يعيشون هنا، أولادي السبعة يعيشون هنا ولا نمتلك أي مأوى سوى هذا المنزل، ومنذ عام 2014 وهم يحاولون إخراجنا منه".