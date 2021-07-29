رئيس البرلمان يعلن تخصيص مبلغ اضافي لدعم واعمار المشاريع الحيوية في نينوى

وكالة تبناك الإخبارية_ قال الحلبوسي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، خلال جولة ميدانية له شملت عموم دوائر الموصل ومركز المدينة، مساء امس وصباح اليوم، "ان مجلس النواب خصص مبالغ اضافية ( لم يحددها) اضافة الى مبلغ الـ 73 مليار دينار ، الذي كان قد خصص الى بلدية الموصل لاكمال مشاريع اعمار المدينة والتي ستكون منطلقا لاعمار المدن العراقية".

واضاف: ان الدعم سيشمل انشاء الطرق وتبليط الشوارع واعادة اعمار ماتبقى من دوائر الدولة المدمرة، ومشاريع تخص الطفل وانشاء مشافي جديدة في جانبي الموصل الايسر والايمن وبسقف زمني قصير.