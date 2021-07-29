فعاليات كبرى بصنعاء إحياءً لذكرى عيد الغدير بمشاركة حشد كبير من اليمنيين

أقيمت في العاصمة صنعاء فعالية جماهيرية كبرى إحياء لعيد الغدير، حيث اكتظت الساحات بالآلاف من اليمنيين المحتفين بهذه المناسبة الإسلامية.

وكالة تبناك الإخبارية_ حمل المحتشدون شعارات وأعلام المناسبة وأعلام الحرية واللافتات المنددة بالسياسية الأمريكية في المنطقة، ورددوا هتافات " الولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي ولأعلام الهدى، متبرئين من ولاية الطاغوت والطواغيت".

وألقيت خلال الفعاليات كلمات وقصائد شعرية وأناشيد أكدت في مجملها على" عظمة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وحكمته وتضحياته في مقارعة البغاة والظلمة".

واعتبر المواطن حسين البداي أن "لمناسبة الغدير أهمية في ترسيخ مفهوم وثقافة الولاية كما يؤكد السيد حسين الحوثي، وأن الشعب اليمني يثبت ولاءه للإمام علي من خلال هذا الخروج الكبير وإحياء هذه المناسبة العظيمة".

من جهته، قال ريان العزعزي "إننا بحاجة للعودة إلى الاستفادة من شخصية الإمام علي، القائد الاستثنائي، معتبرا هذا الخروج هو لتنيه الأمة للعودة إلى سابق مجدها ورفعتها برفع تلك اليد التي رفعها رسول الله، باعتبار الإمام علي رجل عظيم، ومنه نستلهم الكثير من العبر والدروس، مؤكدا أن الولاء للإمام علي يدفعنا لمواجهة الأعداء حتى الانتصار عليهم".

أما المواطن مصطفى أحمد، فاوضح إن "خروج اليمنيين في هذا اليوم هو للتأكيد على ضرورة أن تكون لنا قيادة موحدة، ولتجديد الولاء للمضي على درب الإمام علي عليه السلام".

بدوره، قال عضو مجلس الشورى عبد السلام النهاري إن" خروج اليمنيين هو للتأكيد بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد بلغ رسالته".

فيما اعلن عضو مجلس الشورى محمد ثوابة إن" الاحتفال بعيد الغدير هو من الشعائر الدينية، وليس قضية سياسية، مؤكدا أن الإمام علي هو خير من واجه المنافقين".

من جانبه، اكد مدير مكتب التربية والتعليم زياد الرفيق أن "الشعب اليمني خرج في هذه الفعالية ليجدد ولاءه لله وللرسول، وليؤكد على مدى ارتباط اليمنيين الوثيق بأمير المؤمنين علي عليه السلام، داعيا الأمة الإسلامية إلى تولي الإمام علي كي يتحقق له الانتصار".