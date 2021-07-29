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مصدر مطلع يؤكد صدور حكم بالإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته

أعلن مصدر مطلع على محاكمة زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم زكزاكي في نيجيريا اليوم الأربعاء صدور حكم بالإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته زينات.
رمز الخبر: ۵۴۷۸۱
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وأعلن حكم الإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته أمام المحكمة قبل دقائق قليلة خلال اتصال هاتفي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "الحمد لله انتهت المحاكمة اليوم لصالح" الشيخ زكزاكي "وأصدر القاضي حكماً بالإفراج عنه وعن زوجته".

وفي سؤال عن متى سيتم تنفيذ حكم الإفراج عن الشيخ وزوجته أجاب: "أخيرًا على الحكومة النيجيرية تنفيذ هذا الحكم"، أي الإفراج عن زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا، "وإن شاء الله يطلق سراح الشيخ وزوجته".

في غضون ذلك، قال آرون ماغاشي، عضو فريق الدفاع عن الشيخ زكزاكي، في مؤتمر صحفي قبل بدء المحاكمة اليوم، إنه بالنظر إلى الأدلة القوية التي قدمها محامو الشيخ، هناك أمل كبير في الإفراج عنه.

وكان الجيش النيجيري قد شن هجوما على تجمع لأنصار الشيخ ابراهيم الزكزاكي في مدينة زاريا عام 2015، أسفر عن سقوط قرابة 1000 شهيد من بينهم عدد من أسرة الشيخ، الذي احتجز على إثرها. ورغم إصدار المحكمة العليا حكما بالافراج عنه، إلا أنّ السلطات النيجيرية لا تزال تواصل احتجازه بشكل غير قانوني.

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