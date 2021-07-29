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وزير الدفاع: على اليونان السعي لحلول سلمية وليس عسكرية

دعا وزير دفاع تركيا خلوصي أكار اليونان للمساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وقال "على اليونان السعي لحلول سلمية وليس عسكرية".
رمز الخبر: ۵۴۷۷۸
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونان إلى السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، والابتعاد عن الحلول العسكرية.

موقف اكار جاء في تصريحات له الثلاثاء بمركز القيادة المتقدمة للجيش الثاني، بعد جولة أجراها برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وقال: "نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أنّ جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية".

وأشار الوزير التركي إلى أنّ أثينا ذاهبة في سباق تسلح قائلاً: "يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة".

وطالب وزير الدفاع التركي اليونان للمساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط.

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