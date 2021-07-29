السجن المؤبد لمنفذ هجمات استهدفت مراكز صحية آسيوية في أتلانتا

حكمت محكمة مقاطعة شيروكي الأمريكية على منفذ هجمات أودت بحياة ثمانية أشخاص أغلبهم من الأمريكيين من أصول آسيوية في محيط مدينة أتلانتا بالسجن مدى الحياة.

وكالة تبناك الإخبارية_ اعترف المتهم المدان روبرت آرون لونغ (22 عاماً) بقتله أربعة من ضحايا الهجوم وذلك في انتظار محاكمته بتهمة قتل الآخرين والتي قد يواجه فيها الحكم بالإعدام.

وهزت الجريمة التي وقعت في 16 مارس – آذار الماضي في ثلاث منتجعات صحية بعدة مقاطعات أوساط الولايات المتحدة وخاصة الأمريكيين من أصل آسيوي في وقت ترتفع فيه جرائم الكراهية والاعتداءات العنصرية ضدهم بالتحديد.

وسعى المدعون بمقاطعة شيروكي سابقاً إلى توقيع عقوبة الإعدام بحق لونغ قبل أن يعدلوا عن قرارهم ويكتفوا بقبول عقوبة السجن مدى الحياة مقابل اعترافه بارتكاب جرائمه لتحقيق "العدالة السريعة" وتجنباً لاستئناف الحكم من قبل المتهم.

ويواجه لونغ تهم الإرهاب والاعتداء الجسيم إلى جانب القتل في قضايا مقتل بقية الضحايا في المقاطعات الأخرى.