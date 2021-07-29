بوتين يحذر من مخاطر التضخم خلال مرحلة الانتعاش الاقتصادي العالمي

حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مخاطر التضخم خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، وشدّد على أن الحكومة والبنك المركزي في روسيا يجب أن يستجيبا بشكل مناسب لمخاطر من هذا النوع.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال بوتين في اجتماع حكومي بشأن قضايا اقتصادية، أمس الثلاثاء، إن "تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء يستمر بمعدل مرتفع إلى حد ما، لكن هذه العملية مرتبطة بمخاطر التضخم".

وفي بداية الاجتماع أشار بوتين إلى أنه يتابع بانتظام القضايا الاقتصادية مع مجلس الوزراء الروسي، ودعا إلى تركيز الاجتماع على كيفية تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن عملية انتعاش قطاعات في الاقتصاد الروسي تترافق مع زيادة في معدلات التضخم، وعلى الرغم من أن ارتفاع التضخم ليس كبيرا، لكنه يتجاوز المستوى المستهدف.

ووجه بوتين الحكومة والبنك المركزي إلى ضرورة الاستجابة بشكل مناسب لمخاطر التضخم الناشئة.