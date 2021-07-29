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الطاقة الذرية الايرانية تدشن أكبر مركز طبي للعلاج الايوني في منطقة غرب آسيا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي أن أكبر مركز للعلاج الأيوني في البلاد سيستقبل المرضى العام المقبل، بعد إستكمال تجهيزاته وانهاء تشييد المبنى.
رمز الخبر: ۵۴۷۷۴
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ في تصريح للصحفيين على هامش التشغيل الاختبار لبعض الأجهزة المهمة في المركز الوطني للعلاج الأيوني بمحافظة البرز، أوضح صالحي أن عملية الاختبار تمت مراجعتها بشكل جيد، وقال: لقد تم اتخاذ الخطوة الرئيسية لإنشاء هذا المركز والآن يمكن القول أنه تم الانتهاء من 85٪ من عملية بناء مركز العلاج الأيوني الكبير في البلاد.

واضاف صالحي: سيتم الانتهاء من نصب جزء من المعدات قريبًا، وفي الأشهر المقبلة، سييكون النصب الكامل للمعدات على جدول الأعمال، وسيبدأ استقبال المرضى في هذا المركز العام المقبل.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية عن تقديره لتعاون النمسا، وقال: تم إنشاء هذا المشروع بالتعاون مع شركة انشات النوع الأول من هذا المستشفى في النمسا، والأعزاء الذين بدأوا هذه العملية اليوم هم عدد من الإيرانيين والنمساويين.

وأوضح صالحي أنه من الممكن الارتقاء باداء هذا المركز لاستخدام أيونات أثقل في عملية العلاج، مضيفًا: أن عددًا قليلاً من الأشخاص يديرون هذا المشروع على مدار الساعة في منظمة الطاقة الذرية، والذين يعملون كجنود مجهولين ومقاولين بشكل منتظم.

وأكد أن هذا المستشفى يستخدم أحدث طريقة لعلاج السرطان، مضيفا: يمكن أن يستقبل هذا المستشفى 1300 إلى 1400 شخص سنويًا، ونظرًا لكونه علاجًا مكلفًا وعلى سبيل المثال في النمسا تكلف جولة علاج 24 ألف يورو، فقد ساهمت وزارة الصحة في جعل هذا العلاج جزءًا من التأمين الصحي، وهو أمر يستحق التقدير.

         

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