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الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار والشركات الأمريكية على وجه الخصوص

تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال لقائه منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، مبينا لهم أن أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار، والشركات الأمريكية على وجه الخصوص.
رمز الخبر: ۵۴۷۷۲
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أضاف الكاظمي أن الحكومة العراقية قامت بإجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، أهمها تعزيز نشاط الائتمان في القطاع المصرفي، وبدأنا بمعالجة ضعف البنى التحتية على الرغم من عجز الموازنة، وذلك عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وتابع قائلاً: "طرحت الحكومة مشاريع طاقة نظيفة عن طريق مناقصة تنافسية وشفافة نتج عنها جذب أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، ونحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميكاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين".

وقال: "شرعت الحكومة بمعالجة أزمة الإسكان عن طريق حزمة إجراءات أهمها مبادرة المصارف الحكومية، وعدد من المصارف الخاصة بطرح قروض منخفضة التكلفة وطويلة المدى لدعم شراء الوحدات السكنية، كما سيساعد ذلك في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري، وساعدت هذه المبادرة على تنشيط عدد من المشاريع المتوقفة" .

وذكر الكاظمي أنه "يتم محاربة الفساد والحفاظ على موارد الدولة ومن أهم الإجراءات هو إلغاء الإجازات في المشاريع الوهمية والمتلكئة التي تقف خلفها مافيات الفساد الاقتصادي والسياسي"، مبينا "حققنا في فترة قصيرة تقدماً كبيراً في قطاع الاستثمار، كما أن هناك عملاً كبيراً في مجال النفط والطاقة، والطاقة النظيفة على وجه الخصوص. وأطلقنا مشاريع استراتيجية في مجال الغاز، واستثمار الغاز المصاحب، بالتعاون مع شركات أمريكية".

كما لفت الى أن "أبواب العراق مفتوحة أمام الاستثمار، والشركات الأمريكية على وجه الخصوص، ورؤيتنا جادة في الاعتماد على الاستثمارات الغربية بدلاً من غيرها، ونحتاج تعاونكم من أجل تحقيق ذلك".

         

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