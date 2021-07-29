النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۸مشاهدات
‍ پ

ماكرون يتهرب من الاعتذار عن التجارب النووية ويقول إن فرنسا "مدينة" لبولينيزيا الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس الثلاثاء، من بابيتي (صباح الأربعاء في باريس) أن فرنسا "مَدينة" لبولينيزيا الفرنسية بسبب التجارب النووية التي أُجريت بين 1966 و1996 في المحيط الهادئ، متهربا من الاعتذار.
رمز الخبر: ۵۴۷۷۱
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ لم يعتذر الرئيس الفرنسي في خطابه، الأمر الذي كانت تطالب به جمعيات ضحايا هذه التجارب.

وقال ماكرون في خطاب أمام المسؤولين في بولينيزيا "أتحمّل (المسؤولية) وأريد الحقيقة والشفافية معكم"، مؤكداً أن ضحايا هذه التجارب النووية يجب أن يحصلوا على تعويضات أكبر.

وصرّح في اليوم الأخير من زيارته للأرخبيل بأن "الأمة مُدينة لبولينيزيا الفرنسية. هذا الدين ناجم عن واقع أنها استضافت هذه التجارب خصوصاً بين 1966 و1974، التي لا يمكننا أن نقول إنها كانت نظيفة".

وبعد 17 تجربة نووية في الصحراء الكبرى، نقلت فرنسا عام 1966 حقلها للرماية إلى بولينيزيا الفرنسية، حيث قامت خلال 30 عاماً بـ193 تجربة نووية، جواً في البداية ثم تحت الأرض. وأُجريت التجربة الأخيرة في27 كانون الثاني/يناير 1996 بعد قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك استئناف التجارب رغم قرار وقفها الذي اتخذه قبل ثلاثة أعوام سلفه فرانسوا ميتران.

وفي ما يخصّ التعويضات، أشار ماكرون إلى أن عند انتخابه عام 2017، "وُضعت اللمسات الأخيرة على 11 ملفاً" ومذاك تم الانتهاء من "187 ملفاً". واعتبر أن هذا "تقدم كبير لكن غير كافٍ" معلناً "أنه تمّ تمديد مهلة تقديم الملفات" للمستفيدين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تنسيقية المقاومة العراقية: سنبقى على جهوزيتنا لحين الانسحاب الامريكي الحقيقي
فعاليتان للهيئة النسائية في يوم الولاية بجامع الشعب بصنعاء
عمال وجرافات مصرية يشاركون في إزالة أنقاض مبانٍ دمرتها قوات الاحتلال بغزة
قاليباف يلتقي قادة الفصائل الفلسطينة في دمشق
الحلبوسي يلتقي في الموصل عددا من المسؤولين لبحث اوضاع المحافظة
الاحتلال يخطر عائلة الخضر في القدس بهدم منزلها في غضون أسبوعين
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث في أول زيارة للجزائر العلاقات الثنائية وسبل التعاون
رئيس البرلمان يعلن تخصيص مبلغ اضافي لدعم واعمار المشاريع الحيوية في نينوى
طائرة عسكرية تونسية محملة بمليون ليتر أوكسجين مقدمة من واشنطن تصل لمطار قرطاج
احتفالات بالانتصار متزامنة مع عيد الغدير في محافظة البيضاء
العراق..أبناء واسط يطالبون بالعودة إلى المبادرة الزراعية
حريق هائل في عكار والاهالي يناشدون بعد وصول النيران إلى منازلهم
شخصيات سياسية واجتماعية شاركت في فعاليات صعدة بمناسبة عيد الولاية
اعتقالات ومداهمات في مخيم جنين ومقاومون يتصدون بسلاحهم
فعاليات كبرى بصنعاء إحياءً لذكرى عيد الغدير بمشاركة حشد كبير من اليمنيين
قائد الثورة: لا جدوى من الثقة بالغرب ولا ينبغي التعويل عليه
حزب الله وحركة أمل: تشكيل الحكومة بداية لإيقاف الإنهيار
الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له
فتيات فلسطينيات يتعلمن الكاراتيه في مؤسسة القطان للطفل في مدينة غزة
لبنان..تسطير محاضر بحق محال بيع مواد غذائية بسبب تلاعبها بالأسعار
لبنان ..أزمة البنزين مستمرة في الجنوب رغم تفريغ البواخر
البَرَد يحطم زجاج مئات السيارات في شمال إيطاليا التي تلتهم الحرائق جنوبها
اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين فجرًا واعتقالات بالضفة والقدس
مصدر مطلع يؤكد صدور حكم بالإفراج عن الشيخ زكزاكي وزوجته
تونس.. أوامر رئاسية بإقالة عدد من كبار المسؤولين في البلاد
مقتل شخص خلال انهيار مبنى في القاهرة
فلسطينيون يتلقون جرعة من لقاحات كورونا في عيادات تابعة للأونروا بغزة
ألمانيا..مقتل شخصين وإصابة العشرات في انفجار بمنشأة كيميائية غرب البلاد
محافظة ذمار تستقبل اسيراً محررًا من سجون قوى التحالف السعودي في محافظة مأرب
ماكرون يتحول إلى إكليل من الزهور خلال استقباله في بولينيزيا الفرنسية