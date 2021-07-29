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الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس في واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق، وأكد أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي.
رمز الخبر: ۵۴۷۷۰
تأريخ النشر: 28 July 2021

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من واشنطن، أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان امس الثلاثاء،تلقى "تابناك"نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس والوفد المرافق له".

واوضح انه جرى خلال اللقاء "بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي".

وأضاف، انه "جرى أيضاً بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه، والمطارات، والغاز الطبيعي. وبحثا مشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "على أهمية تنمية التعاون مع البنك الدولي وسبل تطويره، وحث على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي؛ لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق".

وتابع البيان، ان "الكاظمي ناقش مع رئيس مجموعة البنك الدولي، دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات".

         

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