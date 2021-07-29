فلسطينيون يتلقون جرعة من لقاحات كورونا في عيادات تابعة للأونروا بغزة

تلقى فلسطينيون الثلاثاء جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا داخل عيادات الاونروا في قطاع غزة.

وكالة تبناك الإخبارية_ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة و69 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة من دخول القطاع في موجة ثالثة من فيروس كورونا ستؤدي إلى الإغلاق.

وقال مجدي ظهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة في غزة: "الوضع الوبائي داخل قطاع غزة غير مطمئن في ظل التحذيرات من إمكانية وصول الموجة الثالثة من الوباء في الأسابيع القادمة".

وبين ظهير أن "اللقاح هو الملاذ الحقيقي للخروج من جائحة كورونا، والحصول على نسب مرتفعة من المطعمين وصولاً إلى المناعة المجتمعية".