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توقيع مذكرة تفاهم لتفعيل الرحلات الجوية بين مطار حلب وكراسنودار في روسيا

وقعت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريh مذكرة تفاهم بينها وبين وشركة النقل واللوجستيات الروسية "أفياديلو"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة البلاد.
رمز الخبر: ۵۴۷۵۴
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أشار مدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري المهندس باسم منصور، خلال مراسم توقيع المذكرة التي أقيمت في مطار حلب الدولي، إلى "أن الهدف من مذكرة التفاهم تفعيل رحلات الطيران الجوية بين سوريا وروسيا الاتحادية، حيث تعمل الآن الخطوط الجوية السورية وشركة أجنحة الشام للطيران بين دمشق وموسكو، وعبر هذه المذكرة سيتم العمل على تفعيل خط حلب كراسنودار في روسيا الاتحادية، ما يسهم بتدفق حركة النقل الجوي والبضائع والركاب وينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية".

وقال ارتيوم بيتيه مدير العلاقات الخارجية في شركة "أفياديلو" إنه "بالتعاون مع وزارة النقل في سوريا، تم وضع خطة عمل لإعادة حركة الطيران وفتح الخطوط الجوية بين روسيا الاتحادية وسوريا"، معرباً عن أمله بإعادة فتح جميع الخطوط الجوية بين البلدين في القريب العاجل.

بعد ذلك اطلع الوفد الروسي على واقع حركة النقل الجوي في مطار حلب الدولي، وزار صالات قدوم المسافرين والمغادرين وشحن البضائع ومدى جاهزية المطار لنقل الركاب والشحن الجوي.

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