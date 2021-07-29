وزير الخارجية الباكستاني يستقبل نظيره السعودي وبحث في العلاقات الثنائية وقضايا الإقليم

استقبل وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية في إسلام آباد اليوم الثلاثاء.

وكالة تبناك الإخبارية_ أكد قريشي خلال اللقاء على "العلاقات الأخوية" الباكستانية السعودية، معتبرا أن "العلاقة بين باكستان والمملكة العربية السعودية لها أسس متينة، واسلام اباد تستعد للارتقاء إلى مستوى جديد في العلاقات مع المملكة".

وجدد قريشي دعم باكستان لما وصفه "سيادة المملكة العربية السعودية وسلامتها الإقليمية".

وأجرى وزيرا الخارجية محادثات واسعة النطاق غطت العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء عمران خان إلى السعودية في أيار/ مايو 2021، استعرض وزيرا الخارجية تنفيذ القرارات المتخذة خلال الزيارة. وقد تم الاتفاق على "مواصلة العمل عن كثب لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاستثمارات والطاقة والبيئة والثقافة".

وأعرب وزيرا الخارجية عن "ارتياحهما للعمل الجاري المتعلق بمجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني (SPSCC)، والذي يعد منصة عالية المستوى مصممة لنقل التوجيه الاستراتيجي لتطوير العلاقات الباكستانية السعودية".

واتفق الجانبان على أن المركز "سيلعب دورًا محفزًا في تعزيز التعاون الثنائي المعزز في جميع المجالات".

ومن ثم سلط قريشي الضوء على حالة حقوق الإنسان في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، وشدد على موقف باكستان المبدئي بشأن الحل السلمي لنزاع جامو وكشمير بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ورغبات الشعب الكشميري. وشكر وزير الخارجية السعودية على "دعمها الثابت لقضية كشمير" وفقا له.

كما أطلع وزير الخارجية قريشي وزير الخارجية السعودي على منظور باكستان لتحقيق سلام واستقرار دائمين في أفغانستان. وأكد وزير الخارجية أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وشدد على جهود باكستان "المخلصة والجادة من أجل تسوية سياسية شاملة وواسعة النطاق" في أفغانستان.

وسلط وزير الخارجية قريشي الضوء على الصعوبات التي يواجهها الباكستانيون بسبب قيود السفر الحالية المتعلقة بكورونا، وأعرب عن أمله في أن تتخذ السعودية خطوات لتسهيل سفرهم إلى المملكة.