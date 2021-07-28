حزب الله وحركة أمل: تشكيل الحكومة بداية لإيقاف الإنهيار

أكدت قيادتا حزبِ الله وحركةِ أمل في اجتماعٍ تنسيقي بينَهما، أن تشكيلَ الحكومةِ هو بدايةٌ ضروريةٌ لإيقافِ الإنهيارِ ومعالجةِ المشاكلِ المعيشيةِ في لبنان.

وكالة تبناك الإخبارية_ الوضع السياسي الخطير جراء الفراغ الحكومي والتحديات الاجتماعية، كانت موضوع اللقاء القيادي بين حركة امل وحزب الله الذي حضره عن حزب الله رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وعن حركة امل رئيس هيئتها التنفيذية مصطفى الفوعاني والحاج أحمد بعلبكي.

وأكد حزب الله وحركة أمل ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت لوضع حدٍ للإنهيار الحاصل.

وشكل الهم المعيشي ومعاناة المواطنين حيزا من اللقاء حيث اكد حزب الله وحركة امل على بذل كل ما امكن لحفظ كرامات الناس.

وناقش اللقاء إحياء ذكرى عاشوراء، فدعا حزب الله وحركة أمل إلى المشاركة في المجالس الحسينية التي ستعقد هذا العام، مع الإلتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الصحية منعا لإنتشار الوباء.