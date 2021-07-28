الرئيس السيسي والصفدي يشيدان بالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق.

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال استقبال السيسي لوزير خارجية الأردن، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين، نقل الصفدي رسالة من الملك الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية والتطورات في المنطقة.

وجاءت الرسالة في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين الملك الاردني والرئيس المصري حول سبل تعزيز التعاون ومواجهة التحديات الإقليمية خدمة لمصالح البلدين والقضايا العربية، وأكدت الحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وبما يعكس استراتيجية العلاقات الأردنية المصرية ومركزيتها

ووضع الصفدي السيسي في صورة المحادثات التي أجراها الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمسؤولين الأمريكيين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في حزيران/يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي، والمجمعات الصناعية.