وزير التجارة يبحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

بحث وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سبل التعاون التجاري بين البلدين.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، امس الاثنين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، واستعرضا آفاق التعاون التجاري بين البلدين.

وأكد رزيق، أن مسعى الوزارة يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية والبحث عن فرص الشراكة في قطاع التجارة بين البلدين. وأضاف أن دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية سيمكن الجزائر من تقديم فرص أنجع لشركائها.

كما استعرض وزير التجارة، خطة الحكومة الحريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية متحدثًا عن مناخ الأعمال المشجع والخلاق للثروة.

من جانبه، نوّه الديبلوماسي الأمريكي بمستوى الشراكات المحققة في الجزائر، مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في عديد المجالات.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال ومعارض تجارية يتم من خلالها التعريف بالمنتجات المحلية التي يتميز بها كلا البلدين.