وزير التجارة يبحث سبل التعاون مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، امس الاثنين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، واستعرضا آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
وأكد رزيق، أن مسعى الوزارة يستهدف زيادة حجم المبادلات التجارية والبحث عن فرص الشراكة في قطاع التجارة بين البلدين. وأضاف أن دخول منطقة التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية سيمكن الجزائر من تقديم فرص أنجع لشركائها.
كما استعرض وزير التجارة، خطة الحكومة الحريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية متحدثًا عن مناخ الأعمال المشجع والخلاق للثروة.
من جانبه، نوّه الديبلوماسي الأمريكي بمستوى الشراكات المحققة في الجزائر، مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في عديد المجالات.
وتم خلال اللقاء، الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال ومعارض تجارية يتم من خلالها التعريف بالمنتجات المحلية التي يتميز بها كلا البلدين.