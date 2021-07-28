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إخماد نيران مخازن ذخيرة فرقة الإمام علي (ع) والاخيرة تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجارات

أفاد مصدر أمني، في وقت متأخر من ليل الاثنين، بإخماد الدفاع المدني الحريق الذي اندلع بأحد معسكرات فرقة الإمام علي (ع) القتالية المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي بمحافظة النجف.
رمز الخبر: ۵۴۷۴۷
تأريخ النشر: 27 July 2021

وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد نيران معسكر "الديوك" التابع لفرقة الإمام علي، إثر الانفجار الذي وقع عصر اليوم"، مشيرا إلى أنه "تجري الآن عمليات تبريد".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أعلنت فرقة الإمام علي (ع) المنضوية في الحشد الشعبي، أنها ستفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجارات التي هزت مخازن ذخيرة في أحد معسكراتها في أطراف مدينة النجف جنوبي العراق.

وأشارت الفرقة إلى إصابة ثلاثة من مقاتليها جراء الحادث. ويأتي هذا البيان بعد موقف أولي قالت الفرقة فيه إن الانفجارات ناجمة عن قصف جوي مزدوج من طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

ووفق البيان الأول، فإن "طائرة مسيرة قصفت احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م، قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م".

وأضافت، "كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

واستمتر الانفجارات في مخزن الذخيرة حتى وقت متأخر وهو ما حال دون وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق.

كما سقط أحد الصواريخ المتطايرة جراء الحريق على منزل سكني قرب المعسكر، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، دون إصابات بشرية.

         

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إخماد نيران مخازن ذخيرة فرقة الإمام علي (ع) والاخيرة تفتح تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجارات
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